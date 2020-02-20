В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия надеется, что инцидентов на линии соприкосновения в Россия надеется, что инцидентов на линии соприкосновения в Донбассе будет меньше, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"Если (ситуация на линии соприкосновения - ред.) стабилизировалась, это очень хорошо, это означает, что у людей есть разум и желание всё-таки обеспечить реализацию тех решений, которые были приняты на "нормандском" саммите в Париже 9 декабря", - сказал Руденко журналистам.

По его словам, Россия надеется, что инцидентов на линии соприкосновения в Донбассе будет меньше.

"Мы можем только надеяться, что таких инцидентов будет меньше, и нам удастся решить эту проблему", - добавил он.

По словам Руденко, Москва хотела бы видеть реализацию решений "нормандского" саммита, после чего уже можно будет определяться с датой нового возможного саммита.