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В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита
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РИА Новости

В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита

20:50 20.02.2020
1636
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия надеется, что инцидентов на линии соприкосновения в Донбассе будет меньше, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Во вторник ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщали, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
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"Если (ситуация на линии соприкосновения - ред.) стабилизировалась, это очень хорошо, это означает, что у людей есть разум и желание всё-таки обеспечить реализацию тех решений, которые были приняты на "нормандском" саммите в Париже 9 декабря", - сказал Руденко журналистам.
По его словам, Россия надеется, что инцидентов на линии соприкосновения в Донбассе будет меньше.
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"Мы можем только надеяться, что таких инцидентов будет меньше, и нам удастся решить эту проблему", - добавил он.
По словам Руденко, Москва хотела бы видеть реализацию решений "нормандского" саммита, после чего уже можно будет определяться с датой нового возможного саммита.
"Потому что проводить просто саммит ради саммита - это пустая трата времени", - сказал замглавы МИД РФ.
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Минские соглашения
5920001
Обсудить 4
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныАндрей РуденкоДонбассЛуганская Народная РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ мире
Популярные комментарии
Хватит воду в ступе толочь, ясно же, что никакие саммиты ничего не решат. Только Абхазский и Ю.Осетинский сценарий. Или вывезти всех и вся в Россию, а там оставить выжженную землю до лучших времен.
20 февраля, 21:04
Александр Невский
4000418
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