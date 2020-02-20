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2020-02-20T21:19+0300
https://ria.ru/20200220/1565031246.html
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
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РИА Новости

Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"

20:50 20.02.2020 (обновлено: 21:19 20.02.2020)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк мог завершиться аварией, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, третья ступень ракеты-носителя "Союз-2.1а" недоработала несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива.
"Аварию предотвратил разгонный блок "Фрегат", который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой", — рассказал источник.
Он отметил, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".
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Ранее источники РИА Новости также сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было принято решение доставить в Плесецк новую третью ступень.
Запуск спутника состоялся сегодня. Как сообщили в Минобороны, "Меридиан-М" выведен на орбиту в штатном режиме.

Предназначение спутников

"Меридиан" предназначены для связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" — семь лет. В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М".
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Плесецк (космодром)Союз-2Космос - РИА НаукаРоссия
Популярные комментарии
Примечательная "новость" из статьи - Гарантийный срок службы спутника 7 лет. Европейский 15 лет, NASA ещё больше (говорят 20 запросто, да и Вояджеры это доказывают с лихвой). Ну и то что наш срок на уровне конца 60-х... А каждый пуск сам по себе не малые деньги, за которые управленцы роскосмоса получают не слабые премии. То есть простых работяг даже из утюга просят работать эффективно, а эти и так сойдёт? А ведь ещё в начале 2000-х вопрос поднимали. И всё свелось в экономии топлива ))) ну ржач )))
20 февраля, 21:23
АМАлександр Михайлов
11001142
По данным Минобороны РФ, старт ракеты и выведение "Меридиана-М" на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
20 февраля, 21:02
Сила В Правде
2771003
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