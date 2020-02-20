Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк мог завершиться аварией, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" с космодромамог завершиться аварией, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, третья ступень ракеты-носителя "Союз-2.1а" недоработала несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива.

"Аварию предотвратил разгонный блок "Фрегат", который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой", — рассказал источник.

Он отметил, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".

Ранее источники РИА Новости также сообщали, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты. Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и вернуть в монтажно-испытательный корпус. Позже было принято решение доставить в Плесецк новую третью ступень.

Запуск спутника состоялся сегодня. Как сообщили в Минобороны, "Меридиан-М" выведен на орбиту в штатном режиме.

Предназначение спутников

"Меридиан" предназначены для связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.