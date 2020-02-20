Поезда Кольцевой линии метро Москвы будут ходить чаще

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Интервалы движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена сократятся на 15% после модернизации линии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"После реконструкции поезда на Кольцевой линии начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее", - написал мэр в своем Twitter.
Собянин отметил, что за три года планируется поэтапно обновить системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами. Трудится над этим будут и ночью, и днем, но полностью движение не остановится.
"Параллельно сделаем на линии бесстыковой путь. Его еще называют "бархатный" - он намного снижает уровень шума в вагонах", - добавил мэр.