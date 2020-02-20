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МИД не получал данных о визите Зеленского и Зурабишвили в Москву 9 мая
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РИА Новости

МИД не получал данных о визите Зеленского и Зурабишвили в Москву 9 мая

20:43 20.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий парадного расчета перед началом военного парада на Красной площади
Военнослужащий парадного расчета перед началом военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не получала какой-либо информации от администрации лидеров Украины и Грузии относительно их возможного участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Москве в мае, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"По крайней мере в министерстве иностранных дел (России) об этом не знают", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-либо ответы от администрации лидеров Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили относительно их возможного участия в торжествах Победы.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
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1940010
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Саломе ЗурабишвилиАндрей РуденкоДень ПобедыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийРоссияГрузияУкраинаВ мире
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