МИД не получал данных о визите Зеленского и Зурабишвили в Москву 9 мая

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия не получала какой-либо информации от администрации лидеров Украины и Грузии относительно их возможного участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Москве в мае, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"По крайней мере в министерстве иностранных дел (России) об этом не знают", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-либо ответы от администрации лидеров Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили относительно их возможного участия в торжествах Победы.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
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