Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд приговорил Суд приговорил Роджера Стоуна , знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа , к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.

Cтоун получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых он был признан виновным. Все сроки будут отсчитываться одновременно, так что Стоуну не придется сидеть в тюрьме более чем 40 месяцев. Также он должен будет оставаться под надзором после освобождения в течение двух лет и заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Судья раскритиковала Стоуна как человека, который сознательно мешал правосудию и угрожал свидетелю. Она согласилась с тем, что приговор в 7-9 лет, который запросило и после критики Трампа дезавуировало министерство юстиции, был бы чрезмерным. При этом судья назвала "неприемлемой" критику Трампа в адрес суда.

Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие, а генпрокурор — глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент мешает ему работать.