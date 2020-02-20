Суд вынес приговор бывшему соратнику Трампа Стоуну

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд приговорил Роджера Стоуна, знакомого и бывшего соратника президента США Дональда Трампа, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Cтоун получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых он был признан виновным. Все сроки будут отсчитываться одновременно, так что Стоуну не придется сидеть в тюрьме более чем 40 месяцев. Также он должен будет оставаться под надзором после освобождения в течение двух лет и заплатить штраф в 20 тысяч долларов.
Судья раскритиковала Стоуна как человека, который сознательно мешал правосудию и угрожал свидетелю. Она согласилась с тем, что приговор в 7-9 лет, который запросило и после критики Трампа дезавуировало министерство юстиции, был бы чрезмерным. При этом судья назвала "неприемлемой" критику Трампа в адрес суда.
Дело против Стоуна вызвало публичные протесты со стороны Трампа, который заявил, что со Стоуном обращаются несправедливо. В ответ политические противники Трампа обвинили его во вмешательстве в правосудие, а генпрокурор — глава министерства юстиции Уильям Барр заявил, что президент мешает ему работать.
Стоун был признан виновным в том, он лгал комитету палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который в ходе двухлетнего расследования подтвердил обвинения американских спецслужб в адрес России во "вмешательстве в выборы" путем утечки документов через WikiLeaks (Москва это опровергает). Однако Мюллер не подтвердил обвинения в "сговоре" между Трампом и Москвой, которые опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.