СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках

"В ходе допросов от подростков получены ценные для следствия сведения. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двоих подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.