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СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках
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РИА Новости

СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках

20:33 20.02.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят мероприятия в трех регионах России по делу о керченских подростках, обвиняемых в приготовлении терактов, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Киевский районный суд Симферополя в четверг заключил под стражу до 18 апреля двоих подростков, обвиняемых в приготовлении терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
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Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи
"В ходе допросов от подростков получены ценные для следствия сведения. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двоих подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
По данным ФСБ, один из задержанных уже попадал в поле зрения спецслужб, после того как в соцсети публично одобрил преступления Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. С ним провели профилактическую беседу, но в дальнейшем подросток вступил в сообщество неонацистов, где в свое время состоял и Росляков.
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
18 февраля, 17:50
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму
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КерчьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольРоссияПроисшествия
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