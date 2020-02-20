СК ведет следствие в трех регионах по делу о керченских подростках

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят мероприятия в трех регионах России по делу о керченских подростках, обвиняемых в приготовлении терактов, сообщила пресс-служба управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Киевский районный суд Симферополя в четверг заключил под стражу до 18 апреля двоих подростков, обвиняемых в приготовлении терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
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"В ходе допросов от подростков получены ценные для следствия сведения. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, два подростка из Керчи планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. О задержании двоих подозреваемых ФСБ объявила во вторник. Против них возбуждены дела о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.
По данным ФСБ, один из задержанных уже попадал в поле зрения спецслужб, после того как в соцсети публично одобрил преступления Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. С ним провели профилактическую беседу, но в дальнейшем подросток вступил в сообщество неонацистов, где в свое время состоял и Росляков.
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