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Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства Алексееву
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РИА Новости

Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства Алексееву

20:31 20.02.2020 (обновлено: 05:06 21.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Валентина Левашова.
Таким образом, Алексеева останется в СИЗО до 19 апреля. "Алексеева обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, свою вину не признала", - заявил следователь.
Защита приобщила к материалам дела справку о состоянии матери, которая болеет онкологией, просила избрать домашний арест. "У меня на иждивении ребенок-студент и мама, после обыска в доме ни копейки нет, прошу хотя бы домашний арест", - заявила Алексеева. Следователь возражал против избрания более мягкой меры пресечения.
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"Я возражаю, под домашним арестом она все равно не сможет работать, настаиваю на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал следователь. Алексеева снова попросила избрать домашний арест. "Я хотя бы детям смогу готовить", - добавила она.
По делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, с 2014 по 2017 годы он занимал должность гендиректора ООО "Промомед Рус", а также советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко.
По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником заместителя председателя правительства России, получила взятку от Якушкина при посредничестве гражданина США Джина Мирона Спектора и Белоножко, в виде оплаты поездки на Пхукет на новогодние каникулы и в Доминикану на майские праздники, она воспользовалась этими услугами на общую сумму четыре миллиона рублей.
В настоящий момент Алексеева занимает должность советника председателя фонда "Сколково". Ранее суд арестовал гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании "Химрар" Джина Мирона Спектора за посредничество во взятке.
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