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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T20:16+0300
https://ria.ru/20200220/1565030081.html
Опубликовано видео последствий обстрела территории Сирии Турцией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565029784_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_e8e305f6bddee97b5e478aa637b56527.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео последствий обстрела территории Сирии Турцией

20:13 20.02.2020 (обновлено: 20:16 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В соцсетях появилось видео с последствиями обстрела территории сирийского Идлиба турецкой артиллерией.
На опубликованном очевидцем видео видны руины домов и погребенные под завалами тела, судя по одежде, мирных жителей. Среди них на видео можно разглядеть тело ребенка.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Сирийские повстанцы в Идлибе
Вчера, 17:09Война в Сирии
МИД сообщил о ежедневных контактах с Турцией по Идлибу
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровДмитрий ПесковТурцияСирияРоссияВ мире
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