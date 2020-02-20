Опубликовано видео последствий обстрела территории Сирии Турцией

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В соцсетях появилось видео с последствиями обстрела территории сирийского В соцсетях появилось видео с последствиями обстрела территории сирийского Идлиба турецкой артиллерией.

На опубликованном очевидцем видео видны руины домов и погребенные под завалами тела, судя по одежде, мирных жителей. Среди них на видео можно разглядеть тело ребенка.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.