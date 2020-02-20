Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение о том, что нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.

Ранее израильские СМИ опубликовали расследования о том, что граждане, вернувшиеся из стран Азии, после возвращения из которых предписан двухнедельный карантин, посещают места массового скопления людей.

"Это может рассматриваться как уголовное преступление, которое может караться тюремным заключением на срок до 7 лет, если нарушение допущено намеренно, или на срок до 3 лет, если совершено по небрежности", - говорится в пресс-релизе, распространённом в четверг вечером минздравом Израиля.

В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан страны, побывавших в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.

Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 "Нарушение указаний властей".

Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль запрещён.