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Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина
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РИА Новости

Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина

20:07 20.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение о том, что нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.
Ранее израильские СМИ опубликовали расследования о том, что граждане, вернувшиеся из стран Азии, после возвращения из которых предписан двухнедельный карантин, посещают места массового скопления людей.
"Это может рассматриваться как уголовное преступление, которое может караться тюремным заключением на срок до 7 лет, если нарушение допущено намеренно, или на срок до 3 лет, если совершено по небрежности", - говорится в пресс-релизе, распространённом в четверг вечером минздравом Израиля.
В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан страны, побывавших в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.
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Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 "Нарушение указаний властей".
Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль запрещён.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены 1 076 случаев заражения.
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