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Многополярность не должна быть рецептом хаоса в мире, заявили в МИД
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РИА Новости

Многополярность не должна быть рецептом хаоса в мире, заявили в МИД

19:57 20.02.2020
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Многополярность – это порядок, который должен способствовать всестороннему раскрытию потенциала стран, а не быть рецептом для хаоса в международных отношениях, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По его словам, в настоящее время в мире наблюдается турбулентность, и в этих условиях в международных делах необходимы ценности взаимоуважения, широкого равноправного сотрудничества.
"Это особенно важно в наши дни, когда мировое сообщество продолжает серьезно лихорадить. В различных регионах планеты сохраняется значительный конфликтный потенциал. И многополярность, по нашему мнению, это не рецепт для соперничества и хаоса в международных отношениях, а, напротив, это единственный отвечающий реалиям современного мира порядок, который должен способствовать всестороннему раскрытию потенциала всех государств: и больших, и малых", - сказал Руденко на торжественном приеме для Московского дипломатического клуба по случаю Дня дипломатического работника, организованного Советом молодых дипломатов.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
28 октября 2019, 10:33
Горбачев призвал США смириться с реалиями многополярного мира
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Андрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ мире
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