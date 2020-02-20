Многополярность не должна быть рецептом хаоса в мире, заявили в МИД

По его словам, в настоящее время в мире наблюдается турбулентность, и в этих условиях в международных делах необходимы ценности взаимоуважения, широкого равноправного сотрудничества.

"Это особенно важно в наши дни, когда мировое сообщество продолжает серьезно лихорадить. В различных регионах планеты сохраняется значительный конфликтный потенциал. И многополярность, по нашему мнению, это не рецепт для соперничества и хаоса в международных отношениях, а, напротив, это единственный отвечающий реалиям современного мира порядок, который должен способствовать всестороннему раскрытию потенциала всех государств: и больших, и малых", - сказал Руденко на торжественном приеме для Московского дипломатического клуба по случаю Дня дипломатического работника, организованного Советом молодых дипломатов.