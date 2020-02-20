Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию

Эксперт: перенос "Морского старта" в Россию – это не вынужденная мера Проект "Морской старт" подготовили к перебазированию из США на российский Дальний Восток, сообщают источники. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил этот план.