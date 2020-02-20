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https://ria.ru/20200220/1565029265.html
Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию
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РИА Новости

Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию

19:55 20.02.2020 (обновлено: 20:33 20.02.2020)
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов.
Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что процесс начнется 22 февраля.
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Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
По данным сайта vesselfinder.com, гонконгское судно Xin Guang Hua, предназначенное для перевозки тяжеловесных грузов, в частности морских буровых платформ, прибыло в Лонг-Бич 18 февраля.
В четверг стартовая платформа Odyssey подошла к судну, вокруг них находятся четыре буксира.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий владельца комплекса — группы S7.
Плавучий космодром Морской старт
"Морской старт"

"Морской старт" — плавучий космодром в Тихом океане для запуска ракет модификации "Зенит". Последний 36-й пуск с него состоялся в 2014 году, так как из-за ухудшения отношений Москвы и Киева прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш". Потом "Морской старт" законсервировали.

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Группа компаний S7 купила комплекс "Морской старт" в апреле 2018 года. Общая сумма, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.
В рамках сделки S7 перешли: судно Sea Launch Commander, с которого происходит управление пуском, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщал РИА Новости, что ожидает прибытия "Морского старта" из США в начале марта.
Плавучий космодром Морской старт
8 октября 2019, 11:47Сказано в эфире
Эксперт: перенос "Морского старта" в Россию – это не вынужденная мераПроект "Морской старт" подготовили к перебазированию из США на российский Дальний Восток, сообщают источники. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил этот план.
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Морской старт (космодром)S7 AirlinesРоссияСШАЛонг-БичВ мире
Популярные комментарии
15-25 морской старт мог составлять конкуренцию фалкон, но сейчас там оборудование американское и украинское демонтировали. Оживят его в том же виде лет через 5. С той разницей, что ракеты будут дороже Зенита, при том же двигателе, а у Американцев уже появятся метановые ракеты. Но само направление(старт с платформ) единственно верное, если всерьез конкурировать, а не пожирать бюджетные средства.
20 февраля, 20:39
rsremal spb
5110137
не всё так страшно как кажется. Где Плесецкий космодром знаем? Если уж оттуда спутники выводим, то с плавучего в районе экватора это будет проще и дешевле. Что касается многразовости, то пока нет никаких финансовых отчётов всё это бабушка на двое сказала, в смысле эффективности. А эффективность янки мы знаем - по программе Шатл. Что планировали и что получили в итоге. Другое дело, что S-7 вроде как в конкуренты роскосмосу набивается. Ну посмотрим...
20 февраля, 21:38
АМАлександр Михайлов
2811007
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