Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Платформу Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль, следует из данных специализированного сайта мониторинга движения судов.
Таким образом, началось перебазирование морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что процесс начнется 22 февраля.
9 октября 2019, 08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
По данным сайта vesselfinder.com, гонконгское судно Xin Guang Hua, предназначенное для перевозки тяжеловесных грузов, в частности морских буровых платформ, прибыло в Лонг-Бич 18 февраля.
В четверг стартовая платформа Odyssey подошла к судну, вокруг них находятся четыре буксира.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий владельца комплекса — группы S7.
"Морской старт"
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"Морской старт" — плавучий космодром в Тихом океане для запуска ракет модификации "Зенит". Последний 36-й пуск с него состоялся в 2014 году, так как из-за ухудшения отношений Москвы и Киева прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш". Потом "Морской старт" законсервировали.
Группа компаний S7 купила комплекс "Морской старт" в апреле 2018 года. Общая сумма, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.
В рамках сделки S7 перешли: судно Sea Launch Commander, с которого происходит управление пуском, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщал РИА Новости, что ожидает прибытия "Морского старта" из США в начале марта.
8 октября 2019, 11:47Сказано в эфиреЭксперт: перенос "Морского старта" в Россию – это не вынужденная мераПроект "Морской старт" подготовили к перебазированию из США на российский Дальний Восток, сообщают источники. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил этот план.