ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ожидает получить результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы ждем результатов двух приоритетных для ВОЗ клинических испытаний терапевтических средств... Ожидаем предварительные результаты через 3 недели ", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.
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По словам Гебрейесуса, в ходе одного из испытаний, целью которых является поиск препарата по борьбе с коронавирусом, тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе исследует противовирусный препарат ремдисивир.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены 1 076 случаев заражения.