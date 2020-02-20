Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T19:49+0300
https://ria.ru/20200220/1565029075.html
ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

ВОЗ ожидает результаты двух тестирований препаратов от коронавируса

19:49 20.02.2020
3775
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ожидает получить результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы ждем результатов двух приоритетных для ВОЗ клинических испытаний терапевтических средств... Ожидаем предварительные результаты через 3 недели ", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
По словам Гебрейесуса, в ходе одного из испытаний, целью которых является поиск препарата по борьбе с коронавирусом, тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе исследует противовирусный препарат ремдисивир.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2118 человек, излечились около 16,1 тысячи. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены 1 076 случаев заражения.
E-mail
Вчера, 16:40
Россиян предупредили о вредоносных рассылках на тему коронавируса
630000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных медицинских масках
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076
Телеведущая Ольга Скабеева
"Дурдом": Скабеева прокомментировала пение гимна врачами подо Львовом
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Коронавирус 2019-nCoV
Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Иране некритична, заявил медик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Китае рассказали, когда начнут испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
Лента новостейМолния