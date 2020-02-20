Китай по-прежнему продолжает закупать нефть у Ирана, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Китай по-прежнему продолжает закупать нефть у Ирана , Вашингтон ожидает сокращения поставок до нуля, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, у США есть много целей для введения санкций против Ирана, поскольку Тегеран "очень динамично работает над обходом санкций" за счет создания "подставных компаний".

"Мы всегда следим за этим. Мы обновляем санкции на регулярной основе", - сообщил Хук журналистам на брифинге.

Он отметил, что США "по-прежнему наблюдают поставки нескольких сотен тысяч баррелей в месяц, поступающих в Китай".