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Китай по-прежнему продолжает закупать нефть у Ирана, заявили в Госдепе
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РИА Новости

Китай по-прежнему продолжает закупать нефть у Ирана, заявили в Госдепе

19:47 20.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Китай по-прежнему продолжает закупать нефть у Ирана, Вашингтон ожидает сокращения поставок до нуля, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
По его словам, у США есть много целей для введения санкций против Ирана, поскольку Тегеран "очень динамично работает над обходом санкций" за счет создания "подставных компаний".
"Мы всегда следим за этим. Мы обновляем санкции на регулярной основе", - сообщил Хук журналистам на брифинге.
Он отметил, что США "по-прежнему наблюдают поставки нескольких сотен тысяч баррелей в месяц, поступающих в Китай".
"Мы вносили трижды санкции против китайских граждан и компаний. Мы бы хотели, чтобы это число снизилось до нуля. Так что мы продолжим усердно работать над приведением в исполнение санкций", - добавил Хук.
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Государственный департамент СШАКитайИранСШАЭкономика
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