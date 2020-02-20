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2020-02-20T19:45+0300
https://ria.ru/20200220/1565028896.html
В Палестине осудили заявления Нетаньяху по Восточному Иерусалиму
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РИА Новости

В Палестине осудили заявления Нетаньяху по Восточному Иерусалиму

19:45 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ГАЗА, 20 фев - РИА Новости. Палестинская администрация осуждает планы Израиля построить тысячи единиц жилья в двух кварталах Восточного Иерусалима, анонсированные премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.
"Настойчивость Нетаньяху в строительстве тысяч единиц жилья на палестинской территории разрушает решение о создании двух государств для двух народов и претворяет в жизнь "сделку века", что является нарушением всех международных резолюций", - цитирует ВАФА заявление Абу Рудейна.
"С точки зрения международного права все израильские поселения на палестинских территориях незаконны", - добавил он.
Абу Рудейна подчеркнул, что Нетаньяху таким образом пытается завоевать голоса представителей правого лагеря накануне израильских выборов в ущерб правам палестинцев. "Это не принесет мир и стабильность и приведет к усилению напряженности и насилия в регионе", - отметил Абу Рудейна.
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Ранее в четверг Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.
Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.
О планах нового строительства объявлено через два дня после того, как правозащитная некоммерческая организация "Мир сегодня" (Шалом Ахшав) сообщила, что министерство жилищного строительства представило муниципалитету Иерусалима план строительства нового поселения на 9 тысяч единиц на территории аэропорта Атарот между палестинскими районами Кафр-Акаб, Каландия и Ар-Рам в Восточном Иерусалиме. Правозащитники предупреждают, что это решение может стать "еще одним смертельным ударом по перспективе создания "двух государств для двух народов".
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Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Возможность аннексии поселений Израилем открывает план палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом. План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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