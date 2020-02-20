В Палестине осудили заявления Нетаньяху по Восточному Иерусалиму

ГАЗА, 20 фев - РИА Новости. Палестинская администрация осуждает планы Израиля построить тысячи единиц жилья в двух кварталах Палестинская администрация осуждает планы Израиля построить тысячи единиц жилья в двух кварталах Восточного Иерусалима , анонсированные премьер-министром Биньямином Нетаньяху , сообщил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Настойчивость Нетаньяху в строительстве тысяч единиц жилья на палестинской территории разрушает решение о создании двух государств для двух народов и претворяет в жизнь "сделку века", что является нарушением всех международных резолюций", - цитирует ВАФА заявление Абу Рудейна.

"С точки зрения международного права все израильские поселения на палестинских территориях незаконны", - добавил он.

Абу Рудейна подчеркнул, что Нетаньяху таким образом пытается завоевать голоса представителей правого лагеря накануне израильских выборов в ущерб правам палестинцев. "Это не принесет мир и стабильность и приведет к усилению напряженности и насилия в регионе", - отметил Абу Рудейна.

Ранее в четверг Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.

Оба района - и Хар-Хома и Гиват Матос - находятся за так называемой "зеленой чертой", отделяющей еврейские территории от арабских на Западном берегу реки Иордан, то есть, с точки зрения международного права, строительство планируется на территориях, которые должны были войти будущее палестинское государство.

О планах нового строительства объявлено через два дня после того, как правозащитная некоммерческая организация "Мир сегодня" (Шалом Ахшав) сообщила, что министерство жилищного строительства представило муниципалитету Иерусалима план строительства нового поселения на 9 тысяч единиц на территории аэропорта Атарот между палестинскими районами Кафр-Акаб, Каландия и Ар-Рам в Восточном Иерусалиме. Правозащитники предупреждают, что это решение может стать "еще одним смертельным ударом по перспективе создания "двух государств для двух народов".

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.