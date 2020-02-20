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Религия и мировоззрение
2020-02-20T19:41+0300
https://ria.ru/20200220/1565028840.html
Муфтий Крганов призвал мусульман России обсудить духовное объединение
https://cdn24.img.ria.ru/images/96428/28/964282839_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_fb96459fd1894c92b5eba9bb6e2aa824.jpg
РИА Новости

Муфтий Крганов призвал мусульман России обсудить духовное объединение

19:41 20.02.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовПредседатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) направило лидерам крупнейших российских мусульманских организаций письма с предложением начать обсуждение "духовного объединения", заявил РИА Новости председатель ДСМР Альбир Крганов.
"Мы направили письма мусульманским организациям с предложением создать "Консультативный совет", куда войдут представители наших организаций. Мы предлагаем выработать подходы и механизмы для возможного духовного объединения. В будущем речь может идти о совместных заявлениях, фетвах (религиозно-богословское заключение - ред.). Это было бы шагом к консолидации мусульман в России", - сказал Крганов.
Он отметил, что российская молодежь ждет от духовных лидеров "четких ответов и примеров". "Идет своеобразная борьба между идеологиями, извне привносятся ценности, которых у нас не было. В сомнениях и наша молодежь, она нуждается в авторитетном слове. А распри, разногласия (между мусульманскими организациями - ред.) очень этому мешают", - пояснил Крганов.
По его словам, предложение об объединении высказали муфтии, которых "беспокоит эта ситуация". "Мы общаемся с муфтиями из регионов. Все говорят, что нужно объединяться. Мы предлагаем обсудить, как именно. Нам нужно аккуратно вести эту работу и найти взаимоприемлемый формат наших общих действий", - сказал представитель ДСМР.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018
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Он напомнил, что накануне ДСМР приняло "Стратегию развития ислама и мусульманских организаций в России до 2035 года". В документе уточняется, что такое традиционный ислам, говорится об образовании, экономике, деятельности духовных управлений и общественных организаций.
"Всего 74 пункта. Такого концептуального документа раньше не было. В его создании приняли участие все регионы (России – ред.). Мы более двух лет работали над ним. Это "дорожная карта" для мусульман нашей страны: где мы, кто мы такие и куда движемся. Этот документ подводит нас к пониманию, что нужно консолидировать мусульманское сообщество для более эффективного решения тех задач, которые перед нами стоят", - заключил собеседник агентства.
В России действуют более 80 муфтиятов. Среди них - Духовное управление мусульман России (действующее в составе Совета муфтиев России), Центральное духовное управление мусульман России (старейшая в стране мусульманская религиозная организация) и Духовное собрание мусульман России.
Помимо них крупнейшими исламскими организациями считаются Координационный центр мусульман Северного Кавказа (объединяющий несколько муфтиятов), Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Духовное управление мусульман Республики Дагестан, крупнейшее в стране по числу мечетей (около 3 тысяч). Всего же в России, по разным оценкам, от 12 до 20-25 миллионов мусульман.
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