Муфтий Крганов призвал мусульман России обсудить духовное объединение

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) направило лидерам крупнейших российских мусульманских организаций письма с предложением начать обсуждение "духовного объединения", заявил РИА Новости председатель ДСМР Альбир Крганов.

"Мы направили письма мусульманским организациям с предложением создать "Консультативный совет", куда войдут представители наших организаций. Мы предлагаем выработать подходы и механизмы для возможного духовного объединения. В будущем речь может идти о совместных заявлениях, фетвах (религиозно-богословское заключение - ред.). Это было бы шагом к консолидации мусульман в России", - сказал Крганов.

Он отметил, что российская молодежь ждет от духовных лидеров "четких ответов и примеров". "Идет своеобразная борьба между идеологиями, извне привносятся ценности, которых у нас не было. В сомнениях и наша молодежь, она нуждается в авторитетном слове. А распри, разногласия (между мусульманскими организациями - ред.) очень этому мешают", - пояснил Крганов.

По его словам, предложение об объединении высказали муфтии, которых "беспокоит эта ситуация". "Мы общаемся с муфтиями из регионов. Все говорят, что нужно объединяться. Мы предлагаем обсудить, как именно. Нам нужно аккуратно вести эту работу и найти взаимоприемлемый формат наших общих действий", - сказал представитель ДСМР.

Он напомнил, что накануне ДСМР приняло "Стратегию развития ислама и мусульманских организаций в России до 2035 года". В документе уточняется, что такое традиционный ислам, говорится об образовании, экономике, деятельности духовных управлений и общественных организаций.

"Всего 74 пункта. Такого концептуального документа раньше не было. В его создании приняли участие все регионы (России – ред.). Мы более двух лет работали над ним. Это "дорожная карта" для мусульман нашей страны: где мы, кто мы такие и куда движемся. Этот документ подводит нас к пониманию, что нужно консолидировать мусульманское сообщество для более эффективного решения тех задач, которые перед нами стоят", - заключил собеседник агентства.

В России действуют более 80 муфтиятов. Среди них - Духовное управление мусульман России (действующее в составе Совета муфтиев России), Центральное духовное управление мусульман России (старейшая в стране мусульманская религиозная организация) и Духовное собрание мусульман России.