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Госдеп США назвал предстоящие выборы в Иране постановочными
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РИА Новости

Госдеп США назвал предстоящие выборы в Иране постановочными

19:41 20.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что предстоящие парламентские выборы в Иране являются постановочными, а реальные выборы уже прошли "в секрете".
"Завтра иранский режим сделает постановку события, которое образно называется выборами. К несчастью для иранского народа, реальные выборы прошли в секрете задолго до того, как были заполнены бюллетени", - сказал Хук журналистам на брифинге.
Американский дипломат обвинил в этом членов Совета по охране конституции, пять высокопоставленных членов которого минфин США внес в санкционные списки. По его словам, они "отказали иранскому народу в доступе к свободным и честным парламентским выборам". "Совет по охране конституции управляется двенадцатью неизбранными клерками и так называемыми экспертами в области юриспруденции. Они решают, кто попадает в бюллетень. На завтрашние выборы Совет отказал более 7 тысячам кандидатам в праве участвовать в выборах. Они также дисквалифицировали 90 действующих членов иранского парламента, которые были намерены переизбираться", - подчеркнул Хук.
Выборы в однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, более половины из них участвовать в выборах не будут.
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Парламент ИранаМинистерство финансов СШАГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Это у самих США выборы постановочные и "секретные". С их так называемыми кокусами, выборщиками снова начнутся "вмешательства" и т.д. Скучно, девочки!
20 февраля, 19:56
Супер Марио
810001
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