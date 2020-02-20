Госдеп США назвал предстоящие выборы в Иране постановочными

"Завтра иранский режим сделает постановку события, которое образно называется выборами. К несчастью для иранского народа, реальные выборы прошли в секрете задолго до того, как были заполнены бюллетени", - сказал Хук журналистам на брифинге.
Американский дипломат обвинил в этом членов Совета по охране конституции, пять высокопоставленных членов которого минфин США внес в санкционные списки. По его словам, они "отказали иранскому народу в доступе к свободным и честным парламентским выборам". "Совет по охране конституции управляется двенадцатью неизбранными клерками и так называемыми экспертами в области юриспруденции. Они решают, кто попадает в бюллетень. На завтрашние выборы Совет отказал более 7 тысячам кандидатам в праве участвовать в выборах. Они также дисквалифицировали 90 действующих членов иранского парламента, которые были намерены переизбираться", - подчеркнул Хук.
Выборы в однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, более половины из них участвовать в выборах не будут.
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