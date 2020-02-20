Госдеп: компании заинтересованы в использовании гумканала по Ирану

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Спецпредставитель Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что компании проявляют заинтересованность в участии в поставках гуманитарных товаров в Иран по спецканалу.

"Мы смогли провести первую транзакцию несколько недель назад … по поставкам медикаментов для лечения онкозаболеваний. У нас есть по меньшей мере две компании, с которыми мы ведем переговоры", - сказал Хук журналистам на брифинге.

По его словам, "все больше фармацевтических компаний узнают об этом, и теперь имеется большая заинтересованность в использовании этого канала".