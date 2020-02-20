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Госдеп: компании заинтересованы в использовании гумканала по Ирану
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РИА Новости

Госдеп: компании заинтересованы в использовании гумканала по Ирану

19:38 20.02.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что компании проявляют заинтересованность в участии в поставках гуманитарных товаров в Иран по спецканалу.
"Мы смогли провести первую транзакцию несколько недель назад … по поставкам медикаментов для лечения онкозаболеваний. У нас есть по меньшей мере две компании, с которыми мы ведем переговоры", - сказал Хук журналистам на брифинге.
По его словам, "все больше фармацевтических компаний узнают об этом, и теперь имеется большая заинтересованность в использовании этого канала".
Ранее вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что США лгут, заявляя, что на поставку лекарство и продуктов питания в Иран не имеется ограничений. По его словам, США накладывают запрет на такие поставки.
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