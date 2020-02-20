Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взяточничестве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 19 апреля гражданина США , директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", - огласила решение судья Валентина Левашова.

По версии следствия, Анастасия Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником заместителя председателя правительства России, получила взятку от некоего Якушкина (другой фигурант дела) в виде оказания услуг имущественного характера, а именно, за его счет была оплачена поездка на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники, она воспользовалась этими услугами на общую сумму 4 миллиона рублей. Спектор обвиняется в совершении преступления против государственной службы, за которое ему может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

Защита просила отпустить его под залог в 5 миллионов рублей, адвокат Михаил Рат указывал, что у Спектора есть финансовая возможность оплатить залог, что превышает сумму ущерба по уголовному делу. "В крайнем случае прошу избрать домашний арест, который он может отбывать в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте или в Москве, для чего готов приобрести квартиру в собственность или воспользоваться той, что находится в его долгосрочной аренде", - заявил защитник.

Он добавил, что следствие не дало возможности собрать характеризующие Спектора данные. По словам адвоката, подзащитный был доставлен из другого региона и не успел выработать свою позицию, кроме того, он не собирается покидать пределы страны, его супруга гражданка России, дети ходят в школу.