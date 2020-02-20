Microsoft вложит более миллиарда долларов в проекты в Мексике

"Microsoft решила инвестировать 1,1 миллиарда долларов в различные сферы, от имени народа Мексики благодарим их за исполнение обязательств, принятых в ходе переговоров с генеральным директором", - заявил Обрадор в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в его микроблоге в Twitter.
Как сообщил в видеообращении исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, план "Инновации для Мексики" рассчитан на 5 лет и призван расширить доступ граждан к цифровым технологиям.
В рамках программы инвестиций в стране будут созданы центры облачных данных, образовательная программа в сотрудничестве с вузами будет включать создание трёх виртуальных лабораторий и аудиторий.
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