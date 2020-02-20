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Microsoft вложит более миллиарда долларов в проекты в Мексике
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РИА Новости

Microsoft вложит более миллиарда долларов в проекты в Мексике

19:33 20.02.2020 (обновлено: 19:37 20.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в четверг, что компания Microsoft вложит в течение 5 лет 1,1 миллиарда долларов в IT-проекты в стране.
"Microsoft решила инвестировать 1,1 миллиарда долларов в различные сферы, от имени народа Мексики благодарим их за исполнение обязательств, принятых в ходе переговоров с генеральным директором", - заявил Обрадор в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в его микроблоге в Twitter.
Как сообщил в видеообращении исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, план "Инновации для Мексики" рассчитан на 5 лет и призван расширить доступ граждан к цифровым технологиям.
В рамках программы инвестиций в стране будут созданы центры облачных данных, образовательная программа в сотрудничестве с вузами будет включать создание трёх виртуальных лабораторий и аудиторий.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорMicrosoft CorporationМексикаЭкономика
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