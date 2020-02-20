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Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
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РИА Новости

Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки

19:35 20.02.2020 (обновлено: 21:33 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВо время слушания дела Басманном суде
Во время слушания дела Басманном суде
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
По версии следствия, она получила взятку в виде оплаченных поездок на Пхукет на Новый год и в Доминикану на майские праздники на общую сумму в четыре миллиона рублей.
Следствие требовало ареста обвиняемой на два месяца, судья Валентина Левашова ходатайство удовлетворила.
Защита просила назначить Алексеевой домашний арест из-за того, что ее мать страдает от онкологического заболевания.
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"У меня на иждивении ребенок-студент и мама, после обыска в доме ни копейки нет, прошу хотя бы домашний арест", — заявила сама Алексеева, добавив, что так она хотя бы сможет готовить для своих детей.
Следователь выступил против мягкой меры пресечения, мотивируя это тем, что Алексеева все равно не сможет работать.
Сейчас она занимает должность советника председателя фонда "Сколково".
По версии обвинения, посредником в получении взятки выступил гражданин США Джин Мирон Спектор, которого обвинили в совершении преступления против госслужбы.
Его также по ходатайству следователя отправили в СИЗО до 19 апреля.
Спектор работает директором по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании "Химрар". Он родился в Ленинграде, хорошо говорит по-русски и последние пять лет прожил в Санкт-Петербурге.
Обвиняемый рассказал, что во время обыска из его квартиры изъяли подаренные жене украшения, и просил суд отпустить его под залог.
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Адвокат Михаил Ратт также предложил суду назначить залог в пять миллионов рублей, что превышает ущерб по уголовному делу.
"В крайнем случае прошу избрать домашний арест, который он может отбывать в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте или в Москве, для чего готов приобрести квартиру в собственность или воспользоваться той, что находится в его долгосрочной аренде", — добавил защитник.
Также, по словам адвоката, Спектора доставили из другого региона, следствие не дало времени выработать позицию и собрать характеристику.
Кроме того, Ратт подчеркивал, что подзащитный не собирается уезжать из страны, так как его жена — гражданка России, а дети ходят в школу.
По делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, с 2014 по 2017 год он был гендиректором ООО "Промомед Рус", а также советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко.
Следствие считает, что Якушкин давал Алексеевой взятку, а Спектор и Белоножко выступили посредниками.
Сотрудник полиции
Вчера, 17:36
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
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