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В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
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РИА Новости

В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

19:25 20.02.2020 (обновлено: 20:04 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Лондоне
Сотрудники полиции в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
"Полиция была вызвана в расположенную неподалеку от Риджентс-парка мечеть в 15.10 местного времени (18.10 мск). Сотрудники полиции и медики обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Ему была оказана помощь перед отправкой в больницу. На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства", - сообщает полиция.
О состоянии пострадавшего не сообщается, на месте работают следователи. О личностях пострадавшего и подозреваемого информации не приводится.
Полиция не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
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По предварительной информации, пострадавшему более 70 лет, он является муэдзином мечети. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Нападение произошло во время молитвы, когда в мечети находились около 300 человек. Очевидцы сняли видео задержания злоумышленника - человека европеоидной расы в красном свитере и черных штанах. По свидетельствам очевидцев, нападавший говорил с "лондонским акцентом".
Центральная мечеть у Риджентс-парка является одной из самых больших в стране и вмещает до 5 тысяч верующих.
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