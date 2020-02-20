В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд

"Полиция была вызвана в расположенную неподалеку от Риджентс-парка мечеть в 15.10 местного времени (18.10 мск). Сотрудники полиции и медики обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Ему была оказана помощь перед отправкой в больницу. На месте преступления был задержан один человек по подозрению в попытке убийства", - сообщает полиция.

О состоянии пострадавшего не сообщается, на месте работают следователи. О личностях пострадавшего и подозреваемого информации не приводится.

Полиция не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

По предварительной информации, пострадавшему более 70 лет, он является муэдзином мечети. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Нападение произошло во время молитвы, когда в мечети находились около 300 человек. Очевидцы сняли видео задержания злоумышленника - человека европеоидной расы в красном свитере и черных штанах. По свидетельствам очевидцев, нападавший говорил с "лондонским акцентом".