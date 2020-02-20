Ухудшение отношений с Россией невыгодно Турции, считает эксперт

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отношения между Россией и Отношения между Россией и Турцией на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе развиваются по наихудшему сценарию, но дальнейшее осложнение двусторонних связей Анкаре невыгодно, считает старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.

"Пока что (ситуация - ред.) и скатывается именно к крайне неприятному развитию событий, как раз наихудший сценарий, о котором предупреждало наше министерство иностранных дел. Пока что идет все именно по этой линии", - сказал РИА Новости эксперт.

"Потому что (президент Турции Тайип) Эрдоган считает, что имеет право распоряжаться чужими землями как ему заблагорассудится... Здесь у нас довольно серьезные расхождения во взглядах на будущность Сирии. Несмотря на то, что Эрдоган уверял, что он не претендует ни на что и что Турция не собирается ничего оккупировать, фактически идет оккупация. В тех районах, которые они ранее оккупировали, прежде всего Африн, там насаждается не просто турецкая власть, а везде портреты Эрдогана, турецкие флаги, турецкая полиция с соответствующими знаками различия", - отметил он.

Как отметил эксперт, ситуация теоретически может вернуть отношения Москвы и Анкары в 2015 год, когда турецкими силами был сбит российский военный самолет. После этого инцидента двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции в послании президенту России выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня года после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.

"Конечно, туркам крайне невыгоден оборот в таком варианте, потому что развитие наших отношений зашло достаточно далеко, достроен "Турецкий поток"... Строится атомная станция "Аккую", куда мы достаточно серьезно вложились уже. Естественно, турки заинтересованы в том, чтобы этот объект был достроен, работал и давал энергию, потому что Турция все время испытывает энергодефицит", - подчеркнул Надеин-Раевский.

Эксперт считает, что к складывающейся ситуации имеют отношения и США. "То, что США стремятся поссорить Россию и Турцию, это тоже факт. Отсюда и поддержка НАТО со стороны (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, было его заявление по поводу турецкой операции в Идлибе. То же самое американцы, которые тоже на уровне достаточно высоком заявили о том, что готовы поддержать турецкие операции. Так что это все очень серьезно", - заключил он.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.