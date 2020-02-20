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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076

19:09 20.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая достигло 1076 в 26 странах, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заражения COVID19 в 26 странах, из которых семь случаев - летальные", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.
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При этом он уточнил, что более половины этих случаев зарегистрированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи.
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