Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая выросло до 1076

"За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заражения COVID19 в 26 странах, из которых семь случаев - летальные", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.

При этом он уточнил, что более половины этих случаев зарегистрированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.