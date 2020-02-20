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В Казани задержали трех участников экстремистской организации
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РИА Новости

В Казани задержали трех участников экстремистской организации

19:09 20.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
"Управлением ФСБ России по Татарстану во взаимодействии с МВД по Татарстану пресечена деятельность джихадистской группы, члены которой планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений, в том числе для приискания средств для дальнейшего выезда на территорию Сирийской Арабской Республики и вступления в ряды международной террористической организации", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что собраны доказательства о формировании подозреваемыми на территории Татарстана ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* (решением Верховного суда РФ в 2010 году признано экстремистским) в составе трех граждан РФ и гражданина Украины.
"Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов, осуществлены обыски в четырех установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы. Обнаружено и изъято: религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации", - уточняет ведомство.
Следственным отделом УФСБ России по Татарстану возбуждено уголовное дело в отношении троих членов группы по статье "организация деятельности экстремистского сообщества". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*Запрещенная в России экстремистская организация
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