В Казани задержали трех участников экстремистской организации

КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.

"Управлением ФСБ России по Татарстану во взаимодействии с МВД по Татарстану пресечена деятельность джихадистской группы, члены которой планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений, в том числе для приискания средств для дальнейшего выезда на территорию Сирийской Арабской Республики и вступления в ряды международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что собраны доказательства о формировании подозреваемыми на территории Татарстана ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* (решением Верховного суда РФ в 2010 году признано экстремистским) в составе трех граждан РФ и гражданина Украины.

"Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов, осуществлены обыски в четырех установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы. Обнаружено и изъято: религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации", - уточняет ведомство.