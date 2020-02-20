Штайнмайер назвал террористическим преступлением стрельбу в Ханау

В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов.

"Я с ужасом узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования и сочувствие жертвам и их близким. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении Штайнмайера.