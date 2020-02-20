Штайнмайер назвал террористическим преступлением стрельбу в Ханау

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "террористическим актом насилия" стрельбу в немецком городе Ханау.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов.
"Я с ужасом узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования и сочувствие жертвам и их близким. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении Штайнмайера.
Он выразил солидарность со всеми, кто подвергается угрозе расовой ненависти. "Они не одиноки. Я убежден - существенное большинство жителей Германии осуждает этот акт и любые формы расизма, ненависти и насилия. Мы не ослабим усилий в обеспечении мирного сосуществования в нашей стране", - добавил президент.