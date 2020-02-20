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Штайнмайер назвал террористическим преступлением стрельбу в Ханау
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РИА Новости

Штайнмайер назвал террористическим преступлением стрельбу в Ханау

15:06 20.02.2020 (обновлено: 19:18 20.02.2020)
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© REUTERS / Ralph OrlowskiЦветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
Цветы и свечи находятся возле кальянной в городе Ханау, где произошла стрельба. 20 февраля 2020
© REUTERS / Ralph Orlowski
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "террористическим актом насилия" стрельбу в немецком городе Ханау.
В ночь на четверг неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов.
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"Я с ужасом узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования и сочувствие жертвам и их близким. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении Штайнмайера.
Он выразил солидарность со всеми, кто подвергается угрозе расовой ненависти. "Они не одиноки. Я убежден - существенное большинство жителей Германии осуждает этот акт и любые формы расизма, ненависти и насилия. Мы не ослабим усилий в обеспечении мирного сосуществования в нашей стране", - добавил президент.
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ХанауСтрельба в кальянных в ГерманииФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияВ мире
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