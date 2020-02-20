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Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина
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РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

18:59 20.02.2020 (обновлено: 03:53 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Кремле не считают провокационным вопрос жительницы Петербурга о низких доходах россиян и зарплате Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, женщина спросила главу государства, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Путин признал, что с такой суммой человеку придется очень трудно. Тогда горожанка отметила, что у президента зарплата существенно выше. Путин парировал, что, тем не менее, она не самая большая в стране.

Разговор по существу

Песков рассказал подробности этого разговора. По его словам, жительница Петербурга спокойно и вдумчиво говорила с президентом, использовала аргументы и выслушивала мнение собеседника. Пресс-секретарь сделал вывод, что такой разговор не похож на провокацию.
Песков также рассказал, что руководство страны много трудится для того, чтобы постепенно поднимался уровень жизни россиян, однако сиюминутных результатов ждать не следует.

Россияне не чувствуют перемен

В декабре 2019 года Путин выразил сомнение, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации нацпроектов. Президент, в частности сослался на данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны. В ФСО работает подразделение, которое занимается исследованиями общественного мнения для органов власти по их запросу.
Так, в сентябре 2019 года 30,6 процента респондентов ничего не знали о ходе реализации нацпроектов. Путин выразил недоумение тем, что такая ситуация вообще возможна. Он напомнил, что не раз обсуждал эту проблему с чиновниками.
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Популярные комментарии
Пескову к сведению: Провокация это -то что после 20 лет правления заработная плата большей части населения на уровне 10 000 рублей!!!
20 февраля, 19:25
Павел Сетков
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За такую деятельность Президенту вообще должно быть стыдно! Нацпроекты неизвестны населению потомучто их никто не реализует, не выполняет.
20 февраля, 19:35
Юрий Шубин
3923113131
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