Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В Кремле не считают провокационным вопрос жительницы Петербурга о низких доходах россиян и зарплате Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне на памятном мероприятии, приуроченном к годовщине смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, женщина спросила главу государства, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Путин признал, что с такой суммой человеку придется очень трудно. Тогда горожанка отметила, что у президента зарплата существенно выше. Путин парировал, что, тем не менее, она не самая большая в стране.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Разговор по существу

Песков рассказал подробности этого разговора. По его словам, жительница Петербурга спокойно и вдумчиво говорила с президентом, использовала аргументы и выслушивала мнение собеседника. Пресс-секретарь сделал вывод, что такой разговор не похож на провокацию.

Песков также рассказал, что руководство страны много трудится для того, чтобы постепенно поднимался уровень жизни россиян, однако сиюминутных результатов ждать не следует.

Песков рассказал подробности вчерашнего разговора Путина и петербурженки про жизнь на зарплату в 10 тысяч рублей, но отвечать, как прожить на эти деньги, не стал: это риторический вопрос pic.twitter.com/IDURNsRzkW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 20, 2020

Россияне не чувствуют перемен

В декабре 2019 года Путин выразил сомнение, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.

Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации нацпроектов. Президент, в частности сослался на данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны. В ФСО работает подразделение, которое занимается исследованиями общественного мнения для органов власти по их запросу.