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Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
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РИА Новости

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

18:57 20.02.2020 (обновлено: 20:11 20.02.2020)
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© Depositphotos / ShiyaliРыбный рынок
Рыбный рынок
© Depositphotos / Shiyali
Рыбный рынок. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Он причислил к такой рыбе пангасиус, тилапию, сибас и дорадо. По его словам, садковая рыба является самой токсичной в мире.
"Если иметь в виду садковый лосось или форель", — сказал специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Савельев также подчеркнул, что в Россию привозят морепродукты не самого высокого качества.
"В Россию по импорту привезут исключительно дрянь", — заявил он.
Эксперт также посетовал на то, что аквакультурная рыба в России стоит дороже дикой.
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