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США расширили санкции против Ирана
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РИА Новости

США расширили санкции против Ирана

18:48 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. США расширили рестрикции по Ирану, добавив в санкционные списки представителей Совета стражей конституции, следует из опубликованного сообщения министерства финансов США.
Под санкции попали пять иранцев: Аббас Али Кадходаи (официальный представитель Совета стражей конституции), Ахмад Джаннати (секретарь Совета), Сиамак Рахпейк (член коллегии юристов Совета), Могадам Садеки (юрист Совета), Мохаммад Язди (член Совета).
В министерстве финансов сообщили, что иранцы внесены в санкционный список за "манипуляции на выборах".
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Министерство финансов СШАИранСШАВ мире
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