Экс-президент Эквадора Корреа намерен вернуться в страну в конце года

В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию. Корреа назвал просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу и заявил РИА Новости, что это не помешает ему в будущем продолжить карьеру в стране.