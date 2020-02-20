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Экс-президент Эквадора Корреа намерен вернуться в страну в конце года
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РИА Новости

Экс-президент Эквадора Корреа намерен вернуться в страну в конце года

18:48 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Эквадор Рафаэль Корреа
Президент Республики Эквадор Рафаэль Корреа
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОНТЕВИДЕО, 20 фев - РИА Новости. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, в отношении которого выдвинуты обвинения во взяточничестве, вернется в страну в ноябре или декабре этого года, чтобы зарегистрироваться как кандидат в вице-президенты или член Национальной ассамблеи накануне выборов в 2021 году, сообщил РИА Новости адвокат экс-президента Фаусто Харрин.
"Мы хотим, чтобы он смог вернуться в Эквадор; как только он зарегистрирует свою кандидатуру, он сразу же будет защищен иммунитетом на период выборов ... он вернется в этом году, в ноябре или декабре", - заявил агентству адвокат Корреа.
В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию. Корреа назвал просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу и заявил РИА Новости, что это не помешает ему в будущем продолжить карьеру в стране.
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Рафаэль КорреаЭквадорВ мире
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