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Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса
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РИА Новости

Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

18:41 20.02.2020
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© YuNis AL BayatiПограничный переход между Ираком и Ираном
Пограничный переход между Ираком и Ираном
© YuNis AL Bayati
БАГДАД, 20 фев - РИА Новости. Иракские власти закрыли в четверг один из КПП на границе с Ираном после сообщений о нескольких случаях инфицирования коронавирусом в Исламской республике, министерство здравоохранения Ирака рекомендовало правительству закрыть въезд в страну всем прибывающим из Ирана, кроме дипломатов и иракских граждан.
Губернатор провинции Майсан на юго-востоке Ирака распорядился полностью закрыть пункт погранперехода аш-Шейб/Чазабе в рамках мер по борьбе с распространением вируса, а также выделить департаменту здравоохранения средства из бюджета для проведения необходимых профилактических мер, заявила пресс-служба главы провинции.
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В свою очередь, министерство здравоохранения страны рекомендовало правительству закрыть въезд в Ирак для всех прибывающих из Ирана пассажиров, за исключением возвращающихся на родину иракских граждан и дипломатов, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства. Одновременно министерство предлагает запретить выезд в Иран для иракцев и ввести для всех въезжающих в страну из Ирана пассажиров 14-дневный карантин.
Необходимость введения таких мер минздрав обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".
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Ранее в четверг официальный представитель Управления пограничных переходов Ирака Аля ад-Дин аль-Кейси сообщил РИА Новости, что Багдад принимает все необходимые меры по профилактике коронавируса на пунктах пересечения границы с Ираном. В частности, управление погранпереходов обратилось в министерство здравоохранения Ирака с просьбой выделить дополнительные бригады медиков для работы на границе с Ираном.
В Ираке на данный момент не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Министерство здравоохранения Ирана объявило в четверг о трех новых случая заражения коронавирусом в городах Кум и Арак. Все трое зараженных – иранцы. Днем ранее власти сообщили о двух случаях заболевания в Куме с летальным исходом. Кум является местом паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа, поскольку там расположен мавзолей Фатимы Масуме – дочери одного из почитаемых в Иране имамов.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.
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