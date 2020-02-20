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Брат Уилана поблагодарил членов конгресса США за поддержку
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РИА Новости

Брат Уилана поблагодарил членов конгресса США за поддержку

18:38 20.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже в РФ Пол Уилан надеется, что запрос на посещение его в СИЗО представителями посольств Великобритании и Канады будет одобрен, сообщил его брат Дэвид Уилан.
"Мы надеемся, что сделанный посольствами Великобритании и Канады запрос в министерство иностранных дел (РФ) на визиты в ближайшие недели будет одобрен", - говорится в заявлении Дэвида Уилана, поступившем в РИА Новости.
Он отметил, что после "комментариев министра иностранных дел (Сергея) Лаврова" у стороны защиты увеличился доступ к Полу, и "это позволило им завершить рассмотрение предполагаемых доказательств быстрее".
Брат Пола Уилана также сообщил, что их семья продолжает лоббировать интересы Пола в Вашингтоне, в том числе и на Капитолийском холме. Он поблагодарил членов конгресса США и, в частности, конгрессвумен Хейли Стивенс, за поддержку в их деле.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
8 февраля, 15:49
Обвиняемый в шпионаже Уилан недоволен лечением в СИЗО
Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление ареста до конца марта обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана.
В конце минувшего лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Сейчас защита знакомится с материалами дела до его рассмотрения по существу, которое, по заверению адвокатов, начнется не раньше весны.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы
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В СИЗО Уилана считают склонным к побегу, заявил адвокат
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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Пол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Конгресс СШАВеликобританияКанадаСШАВ мире
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