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В Турции опровергли сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
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РИА Новости

В Турции опровергли сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

18:34 20.02.2020 (обновлено: 19:00 20.02.2020)
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© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Информация о запросе Турции в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для сдерживания сирийских войск не соответствует действительности, заявил РИА Новости представитель минобороны Турции в четверг.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре, Турция запросила у США два ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. По данным агентства, Турция просит развернуть Patriot на своей южной границе и "позволить ей свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха".
"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийском Идлибе.
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Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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Минобороны ТурцииПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ТурцияСШАВ мире
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