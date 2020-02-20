В Турции опровергли сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре, Турция запросила у США два ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха. По данным агентства, Турция просит развернуть Patriot на своей южной границе и "позволить ей свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха".

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ранее минобороны Турции сообщило о двух погибших и пяти раненых турецких военных при воздушной атаке в сирийском Идлибе.

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.