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Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
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РИА Новости

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

18:28 20.02.2020 (обновлено: 18:46 20.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов
Халил Арсланов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
В начале февраля 235-гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.
Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
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Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
По решению суда, под стражей он останется до 7 апреля, срок расследования дела продлен до 6 июня.
Защита просила освободить его из-под стражи, указывая на необоснованность предъявленных обвинений. "Проводились проверки условий разработки и производства радиостанций, заключения об ориентировочной рыночной стоимости. В ходе проверок не было обнаружено нарушения ценообразования. Доказательств того, что было что-то нарушено, нет", - сказал адвокат. Он добавил, что даже полномочий определять цену у него нет. Защитник считает, что в такой ситуации обвинять его подзащитного в хищениях все равно, что "обвинять его в хищении Луны и в доказательство предоставлять двух свидетелей".
Также адвокат предоставил характеризующие материалы о том, что Арсланов участник боевых действий, антитеррористических операций, положительно характеризуется. Защита приобщила письмо односельчан, которые просят защитить его от необоснованного уголовного преследования, а также поручительства пяти действующих генералов вооруженных сил, в том числе заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрия Ставицкого, начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мезенцева, первого заместителя начальника Генштаба Сергея Рудского. Также он предложил залог в размере 550 тысяч рублей.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
7 февраля, 16:59
СК обвинил генерала Арсланова в давлении на свидетеля
Следователь же настаивал, что ряд других обвиняемых указали на него как на соучастника, напрямую причастного к преступлению. Так, признательные показания, по его словам, дает начальник первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин. "Он дает изобличающие показания как против себя, так и против других соучастников, в том числе Арсланова. Он по-прежнему придерживается такой позиции", - отметил следователь.
Также он добавил, что один из свидетелей, данные которого засекречены, пожаловался на давление со стороны Арсланова, якобы он предлагал изменить показания. Решение об аресте он назвал законным и обоснованным. Представитель министерства обороны оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда.В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Халил Арсланов
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Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
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Дело генерала АрслановаРоссияБезопасностьПроисшествия
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Монитор с изображением заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, в зале второго западного окружного военного суда
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