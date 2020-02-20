Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.

В начале февраля 235-гарнизонный военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций.

Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости, на которую ссылается обвинение, просто не существует.

По решению суда, под стражей он останется до 7 апреля, срок расследования дела продлен до 6 июня.

Защита просила освободить его из-под стражи, указывая на необоснованность предъявленных обвинений. "Проводились проверки условий разработки и производства радиостанций, заключения об ориентировочной рыночной стоимости. В ходе проверок не было обнаружено нарушения ценообразования. Доказательств того, что было что-то нарушено, нет", - сказал адвокат. Он добавил, что даже полномочий определять цену у него нет. Защитник считает, что в такой ситуации обвинять его подзащитного в хищениях все равно, что "обвинять его в хищении Луны и в доказательство предоставлять двух свидетелей".

Также адвокат предоставил характеризующие материалы о том, что Арсланов участник боевых действий, антитеррористических операций, положительно характеризуется. Защита приобщила письмо односельчан, которые просят защитить его от необоснованного уголовного преследования, а также поручительства пяти действующих генералов вооруженных сил, в том числе заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрия Ставицкого, начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мезенцева, первого заместителя начальника Генштаба Сергея Рудского. Также он предложил залог в размере 550 тысяч рублей.

Следователь же настаивал, что ряд других обвиняемых указали на него как на соучастника, напрямую причастного к преступлению. Так, признательные показания, по его словам, дает начальник первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин. "Он дает изобличающие показания как против себя, так и против других соучастников, в том числе Арсланова. Он по-прежнему придерживается такой позиции", - отметил следователь.

Также он добавил, что один из свидетелей, данные которого засекречены, пожаловался на давление со стороны Арсланова, якобы он предлагал изменить показания. Решение об аресте он назвал законным и обоснованным. Представитель министерства обороны оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда.В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".

Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.