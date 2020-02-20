Посольство в Литве указало на нарушения прав осужденного россиянина

Эксперт о суде в Литве: мы знаем, кто на самом деле стрелял людям в спину

Суд в Вильнюсе признал ряд граждан РФ виновными по делу о событиях 1991 года. Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно осужден на десять лет. Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в эфире радио Sputnik прокомментировал приговор суда.