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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-20T18:15+0300
https://ria.ru/20200220/1565025413.html
Татарстан направит в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте
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РИА Новости

Татарстан направит в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

18:15 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБеспилотный автомобиль во время испытаний в зимних условиях на полигоне НАМИ
Беспилотный автомобиль во время испытаний в зимних условиях на полигоне НАМИ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли решение внести в Госдуму РФ проект федерального закона "Об инновационных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает парламент республики.
"Законопроект направлен на развитие инновационных технологий в сфере транспорта и создание условий для развития сегмента рынка инновационных транспортных средств… Документ был разработан членами рабочей группы, в состав которой вошли депутаты Госсовета Татарстана, представители органов исполнительной власти республики, ПАО "КамАЗ", ГБУ "Безопасность дорожного движения", мэрии города Иннополис. Работа над законопроектом продолжалась больше года", - говорится в сообщении.
Член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, представляя законопроект, отметил, что он носит рамочный характер и откроет возможности разрабатывать огромное количество государственных стандартов и регламентов. По его словам, страны, которые активно занимаются данным вопросом, уже приняли до 400 наименований регламентов и нормативных актов. В Китае, Европе, США развитие беспилотного транспорта возведено в ранг государственной политики с определенной долей господдержки. Однако в России пока государственной поддержки инновационных видов транспорта не существует.
Принятие закона, по мнению парламентария, позволит существенно продвинуть этот вопрос с тем, чтобы обозначилась именно государственная политика в отношении развития инновационного транспорта. Данные технологии, по словам Галеева, существенно повлияют и на безопасность движения, поскольку их применение повышает производительность труда целого ряда работ, например, дальнемагистральных перевозок: такой транспорт может ездить круглосуточно, тогда как законодательство, в частности, европейское, запрещает находиться за рулем больше 9 часов.
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Галеев напомнил, что на территории Москвы и Татарстана с 2018 года проводится эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств. На сегодняшний день в экспериментальном режиме курсирует 91 беспилотник. В Татарстане разработкой и внедрением инновационного транспорта активно занимается ПАО "КамАЗ", в городе Иннополис ведется эксперимент по эксплуатации беспилотных "Яндекс.Такси" в круглосуточном режиме.
В рамках законопроекта определяются сфера действия и полномочия федеральных органов исполнительной власти в области эксплуатации инновационных транспортных средств, в том числе по изменению технических стандартов обустройства автомобильных дорог, а также установления требований к их эксплуатации и организации движения. Кроме того, обозначаются требования к собственнику инновационных транспортных средств в части ответственности за безопасную эксплуатацию. Вводится порядок проведения технического осмотра инновационных транспортных средств, а также обозначаются особенности страхования гражданской ответственности собственников.
Заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов отметил, что инициатива по созданию законопроекта о беспилотном транспорте была поддержана руководством Госдумы РФ. Ни один субъект, кроме Татарстана, не взялся за разработку подобного документа.
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Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаГосдума РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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