Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Пилот упавшего при взлете в Пилот упавшего при взлете в Ярославской области частного вертолета Robinson госпитализирован с травмой ноги в Переславскую ЦРБ, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает правительство региона.

Согласно официальному сообщению ГУ МЧС по региону, сообщение о крушении судна у деревни Веслево поступило в экстренные службы в 15.00 мск. Вертолет Robinson задел ЛЭП, повреждены лопасти воздушного судна. Пилот госпитализирован. По данным пресс-службы Росавиации, вертолет принадлежит частному лицу Шелестову Андрею Сергеевичу, который также является пилотом данного вертолета. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента, ее представители выехали на место аварии.

Правительство региона уточняет, что вертолет задел ЛЭП при взлете с базы отдыха "Попов Луг". Пострадавший - мужчина 1974 года рождения.

"Пострадавший был доставлен в нашу больницу и осмотрен специалистами. Врачи диагностировали травму ноги и оказали всю необходимую помощь. Состояние пострадавшего оцениваем ближе к удовлетворительному, возможно, он будет отпущен на амбулаторное лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона главврача Переславской ЦРБ Кирилла Харчикова.