В Нижегородской области появится "Квантовая долина"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Инновационный центр "Квантовая долина" планируется создать в Инновационный центр "Квантовая долина" планируется создать в Нижегородской области , заявил глава региона Глеб Никитин

Нижегородская область вошла в число первых пяти регионов, где в рамках нацпроекта "Наука" были созданы научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ).

"Эффективная реализация проектов НОЦ требует самой современной инфраструктуры, а также мер поддержки для участников. Для ускоренной реализации проектов научно-образовательного центра в Нижегородской области планируется создать инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". НОЦ – это система управления центром, инновационный научно-технологический центр – его инфраструктура", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Также в регионе в целях развития международного сотрудничества и эффективной подготовки кадров ведется работа над проектом межвузовского научно-образовательного кампуса. "Проект комплекса рассчитан на 9 тысяч студентов и направлен на экспорт образовательных услуг, а также привлечение научных кадров. Кампус включает центр компетенции руководителей научно-технических проектов и лабораторий, студенческое общежитие, IT-лабораторию, новый учебный корпус и небольшой конгрессный центр", - рассказал Никитин.