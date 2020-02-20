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Нижегородская область
2020-02-20T18:12+0300
https://ria.ru/20200220/1565025329.html
В Нижегородской области появится "Квантовая долина"
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РИА Новости

В Нижегородской области появится "Квантовая долина"

18:12 20.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Инновационный центр "Квантовая долина" планируется создать в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Нижегородская область вошла в число первых пяти регионов, где в рамках нацпроекта "Наука" были созданы научно-образовательные центры мирового уровня (НОЦ).
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"Эффективная реализация проектов НОЦ требует самой современной инфраструктуры, а также мер поддержки для участников. Для ускоренной реализации проектов научно-образовательного центра в Нижегородской области планируется создать инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина". НОЦ – это система управления центром, инновационный научно-технологический центр – его инфраструктура", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Также в регионе в целях развития международного сотрудничества и эффективной подготовки кадров ведется работа над проектом межвузовского научно-образовательного кампуса. "Проект комплекса рассчитан на 9 тысяч студентов и направлен на экспорт образовательных услуг, а также привлечение научных кадров. Кампус включает центр компетенции руководителей научно-технических проектов и лабораторий, студенческое общежитие, IT-лабораторию, новый учебный корпус и небольшой конгрессный центр", - рассказал Никитин.
Для координации усилий научных и производственных организаций планируется создать цифровую платформу НОЦ. "Разрабатываемая нами площадка будет включать в себя информацию о реализуемых проектах, сведения о грантах и государственных субсидиях, так называемую биржу ресурсов, где будет возможность найти потенциальных партнеров, ресурсы и исполнителей, а также другую информацию. Тем самым, цифровая платформа поможет трансформировать свободные производственные мощности, в том числе производств ВПК", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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