Мусульмане призвали установить доптребования для преподавателей ОРКСЭ

Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В мусульманском сообществе России выступили с инициативой установки дополнительных требований к преподавателям предмета "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) в школах, чтобы исключить возможные проявления религиозной дискриминации и давления на школьников.

"В целях предупреждения религиозной дискриминации в образовательных учреждениях подготовить предложения в министерство просвещения Российской Федерации с просьбой об установлении дополнительных требований к квалификации и знаниям лиц, допущенных к работе в рамках предмета "Основы религиозных культур и светской этики", - говорится в рекомендациях экспертного доклада "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", который был представлен в четверг в МИА "Россия сегодня".

Доклад подготовлен под эгидой Духовного собрания мусульман (ДСМ) России при поддержке "Российской ассоциации защиты религиозной свободы". Его авторы предлагают подготовить указанные предложения Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН).

Как пояснил журналистам председатель ДСМ, муфтий Альбир Крганов, бывает, что директора школ приглашают преподавать представителей какой-либо одной религиозной традиции, и они пытаются школьникам не только передать некие знания о религии, но и сделать их ее адептами, привить им понимание, что именно данной религиозной традиции нужно следовать и что она самая лучшая.

"На Кавказе такая проблема возникла… Когда религиозный деятель начинает трактовать основы веры в том смысле, что "мы всех превосходим, а у других все неправда", – это уже совершенно вмешательство в образовательную систему нашей страны", - сказал Крганов.

Он напомнил, что курс ОРКСЭ задумывался именно как предмет, который будет преподаваться "с точки зрения не мировоззренческих, а культурологических аспектов, аспектов дружбы между народами и культурами, и что его будут преподавать светские учителя".

"Для светских учителей мы, религиозные организации, готовы проводить и проводим семинары, встречи, разъяснения. И в этом смысле хотим, чтобы на это было обращено внимание", - добавил муфтий.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение 4-го класса из расчета один час в неделю. В РПЦ неоднократно предлагали расширить предмет и на другие года обучения, с пятого по девятый классы.