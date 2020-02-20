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В Казахстане задержали сержанта, сбежавшего с оружием из части
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РИА Новости

В Казахстане задержали сержанта, сбежавшего с оружием из части

18:09 20.02.2020
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
АЛМА-АТА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали сбежавшего из воинской части с оружием сержанта-контрактника, сообщает информационный портал МВД республики.
Ранее министерство обороны сообщило, что в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге Казахстана младший сержант контрактной службы, находясь в дежурстве по роте, самовольно покинул расположение части. В то же время в комнате хранения оружия была обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия. В его поимке участвовали силы правоохранительных органов, военной полиции, национальной гвардии.
"Специальной оперативной группой сотрудников МВД и Комитета национальной безопасности военнослужащий Балгынбай Абылай Багдатулы 1995 г.р., самовольно покинувший сегодня воинскую часть, похитив огнестрельное оружие, задержан", - говорится в сообщении. По факту хищения оружия ведется досудебное расследование по статье 291 Уголовного кодекса Казахстана "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Проводятся необходимые следственные действия.
Полицейский
6 января, 12:59
Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
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