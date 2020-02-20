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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T18:08+0300
https://ria.ru/20200220/1565025163.html
СМИ сообщили о двух пострадавших из-за взрыва в центре Дамаска
https://cdn25.img.ria.ru/images/156039/24/1560392408_0:59:3432:1990_1036x0_80_0_0_bc9a00ba60d47063fae3d8645d9eb8d0.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о двух пострадавших из-за взрыва в центре Дамаска

18:08 20.02.2020
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
КАИР, 20 фев – РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Дамаска в четверг, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
По данным телеканала, автомобиль-пикап с заложенным взрывным устройством взорвался в центре сирийской столицы на оживленной площади Марджа.
"Двое граждан пострадали в результате взрыва в центре Дамаска", - передает канал со ссылкой на источник в МВД Сирии.
С начала февраля это уже четвертый теракт в сирийской столице: 7 февраля заминированный автомобиль взорвался в центральном районе Фахама, пострадал один человек. 10 февраля один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в районе Меззе на западе города, а во вторник взрыв автомобиля в центральном районе Баб-Мусалля унес жизнь одного человека, пострадали двое.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за эти взрывы.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииСирияДамаск (город)В мире
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