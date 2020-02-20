СМИ сообщили о двух пострадавших из-за взрыва в центре Дамаска

С начала февраля это уже четвертый теракт в сирийской столице: 7 февраля заминированный автомобиль взорвался в центральном районе Фахама, пострадал один человек. 10 февраля один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в районе Меззе на западе города, а во вторник взрыв автомобиля в центральном районе Баб-Мусалля унес жизнь одного человека, пострадали двое.