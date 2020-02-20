СМИ сообщили о двух пострадавших из-за взрыва в центре Дамаска

По данным телеканала, автомобиль-пикап с заложенным взрывным устройством взорвался в центре сирийской столицы на оживленной площади Марджа.
"Двое граждан пострадали в результате взрыва в центре Дамаска", - передает канал со ссылкой на источник в МВД Сирии.
С начала февраля это уже четвертый теракт в сирийской столице: 7 февраля заминированный автомобиль взорвался в центральном районе Фахама, пострадал один человек. 10 февраля один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в районе Меззе на западе города, а во вторник взрыв автомобиля в центральном районе Баб-Мусалля унес жизнь одного человека, пострадали двое.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за эти взрывы.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии