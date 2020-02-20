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Силуанов допустил возможность изменений в системе НДФЛ
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РИА Новости

Силуанов допустил возможность изменений в системе НДФЛ

18:04 20.02.2020 (обновлено: 18:09 20.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что к 2024 году возможно рассмотреть предложения по изменению системы взимания НДФЛ, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
"Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили - о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал Силуанов в интервью РБК.
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Он отметил, что кабмин не планирует менять принципы и ставки налогообложения до 2024 года. При этом, конечно, по его словам, в обществе назрел запрос на социальную справедливость.
"Нам говорят, что 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату - 12 тысяч, и 13% платит человек, который получает 12 миллионов рублей в год... Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить", - добавил министр.
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По его словам, сегодня отчасти так и происходит, потому что люди с большими доходами платят больший налог на имущество, на транспортный налог, но в НДФЛ прогрессии нет.
"Хорошо бы посмотреть вопрос о снижении налогов на труд и тогда можно было бы сказать, что для богатых слоев населения можно было бы и рассмотреть вопрос об изменении ставки (НДФЛ - ред.). Но сейчас у нас таких предложений в правительстве не рассматривается. Я считаю, что мы должны выполнить то решение о неизменности налогов до 2024 года, которое было принято", - добавил Силуанов.
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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