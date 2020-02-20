Силуанов допустил возможность изменений в системе НДФЛ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов России Министр финансов России Антон Силуанов считает, что к 2024 году возможно рассмотреть предложения по изменению системы взимания НДФЛ, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Я считаю следующее, давайте мы вернемся к первому пункту, о котором мы говорили - о нашей установке о том, что мы до 2024 года не меняем ключевые ставки налогов, а к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал Силуанов в интервью РБК

Он отметил, что кабмин не планирует менять принципы и ставки налогообложения до 2024 года. При этом, конечно, по его словам, в обществе назрел запрос на социальную справедливость.

"Нам говорят, что 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату - 12 тысяч, и 13% платит человек, который получает 12 миллионов рублей в год... Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить", - добавил министр.

По его словам, сегодня отчасти так и происходит, потому что люди с большими доходами платят больший налог на имущество, на транспортный налог, но в НДФЛ прогрессии нет.