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Поклонская посвятила Шнурову стихотворение
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РИА Новости

Поклонская посвятила Шнурову стихотворение

18:03 20.02.2020 (обновлено: 19:11 20.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Telegram-канале шуточное стихотворение о политической карьере лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Поводом для этого стало вступление Шнурова в Партию роста и его слова о том, что он не исключает участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
"А теперь представьте: Шнуров — депутат, / И гремит с трибуны петербургский мат", — написала Поклонская.
"Знаете, Сережа, я тут объясню: / В Думе не нальют вам рюмку коньяку. / Есть у нас в буфете и компот, и чай, / Но туда из фляги вискарь не подливай!" — предупреждает парламентарий.
Певица Юлия Коган на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Вчера, 16:50Сказано в эфире
Бывшая вокалистка "Ленинграда" оценила политические амбиции Шнурова Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом "Партии Роста". Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган в интервью радио Sputnik дала свою оценку решению музыканта.
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Партия ростаНаталья ПоклонскаяГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)Политика
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