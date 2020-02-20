Поклонская посвятила Шнурову стихотворение

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Telegram-канале шуточное стихотворение о политической карьере лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Поводом для этого стало вступление Шнурова в Партию роста и его слова о том, что он не исключает участия в выборах в Госдуму в 2021 году.
"А теперь представьте: Шнуров — депутат, / И гремит с трибуны петербургский мат", — написала Поклонская.
"Знаете, Сережа, я тут объясню: / В Думе не нальют вам рюмку коньяку. / Есть у нас в буфете и компот, и чай, / Но туда из фляги вискарь не подливай!" — предупреждает парламентарий.