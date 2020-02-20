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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T18:22+0300
https://ria.ru/20200220/1565024791.html
Анкара заявила о гибели двух турецких военных в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959155_0:151:3090:1889_1036x0_80_0_0_6f4ab221f3dd616e695ecd6c55dd5447.jpg
РИА Новости

Анкара заявила о гибели двух турецких военных в Идлибе

17:59 20.02.2020 (обновлено: 18:22 20.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedЗапуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Запуск ракеты турецкими военными в направлении позиций сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Двое турецких военных погибли и пятеро ранены при воздушной атаке в сирийском Идлибе, заявило минобороны Турции в четверг.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
"В результате воздушного нападения на наших военных, находящихся в идлибской зоне с целью обеспечения перемирия, двое наших военных погибли и пять получили ранения. По намеченным целям ведется огонь. В результате ответного огня турецких ВС уничтожены более 50 солдат сирийской армии, пять танков, два БТР, два пикапа и одна зенитная установка... Как и ранее, кровь наших солдат не осталась неотмщенной", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииАнкара (провинция)СирияВ мире
Популярные комментарии
Мало...
20 февраля, 18:00
Владислав Леончук
7130001
Нее, тоже 50))
20 февраля, 17:59
Руслан Якубик
2110001
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