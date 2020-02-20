Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем

Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике. По его мнению, этот фактор не столь существенный, чтобы помешать достичь прогноза в 1,9% по росту ВВП в 2020 году, но все будет зависеть от длительности карантина.