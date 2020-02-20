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Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем
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РИА Новости

Силуанов рассказал о потерях от снижения товарооборота с Китаем

17:56 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 миллиард рублей в день, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем - миллиард рублей в день. Последствия коронавируса", - сказал он в интервью РБК.
Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике. По его мнению, этот фактор не столь существенный, чтобы помешать достичь прогноза в 1,9% по росту ВВП в 2020 году, но все будет зависеть от длительности карантина.
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