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Полиция задержала отца предполагаемого стрелка из Ханау, сообщили СМИ
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РИА Новости

Полиция задержала отца предполагаемого стрелка из Ханау, сообщили СМИ

17:56 20.02.2020 (обновлено: 17:57 20.02.2020)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полиция Германии временно задержала отца предполагаемого стрелка из немецкого Ханау Тобиаса Р. в квартире подозреваемого, сообщает издание Spiegel.
По данным издания, отец подозреваемого был временно задержан "на месте", когда специальная оперативная группа пришла в квартиру предполагаемого стрелка.
Медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) в свою очередь сообщает, что оружие, которое использовал Тобиас Р., он приобрел в 2014 году в интернет-магазине. Речь идет о пистолете "Глок".
В ночь на четверг мужчина атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего.
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