Полиция задержала отца предполагаемого стрелка из Ханау, сообщили СМИ

По данным издания, отец подозреваемого был временно задержан "на месте", когда специальная оперативная группа пришла в квартиру предполагаемого стрелка.
Медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) в свою очередь сообщает, что оружие, которое использовал Тобиас Р., он приобрел в 2014 году в интернет-магазине. Речь идет о пистолете "Глок".
В ночь на четверг мужчина атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего.