Силуанов считает, что частный акционер взбодрил бы менеджмент РЖД

"У нас есть крупные компании, такие, как РЖД. Сразу могу сказать, что мы не планируем сейчас приватизацию, но, в конечном счете, если туда придет частник, пускай там око частного акционера, оно ... всегда хорошо бодрит менеджмент. Здесь можно посмотреть. Но это надо готовить эту сделку. Это еще не один год должен пройти", - сказал Силуанов в интервью РБК.