Силуанов считает, что частный акционер взбодрил бы менеджмент РЖД

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Приход частного акционера в РЖД хорошо бы взбодрил менеджмент компании, но пока он не планируется, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
РЖД в настоящее время на 100% принадлежит государству.
"У нас есть крупные компании, такие, как РЖД. Сразу могу сказать, что мы не планируем сейчас приватизацию, но, в конечном счете, если туда придет частник, пускай там око частного акционера, оно ... всегда хорошо бодрит менеджмент. Здесь можно посмотреть. Но это надо готовить эту сделку. Это еще не один год должен пройти", - сказал Силуанов в интервью РБК.
Правительство РФ одобрило представленный Минэкономразвития план приватизации на 2020-2022 годы. Как сообщило министерство, всего в него включено 293 предприятия, в том числе семь крупных.
Среди последних РЖД пока нет, однако Минэкономразвития в первом полугодии вместе с отраслевыми ведомствами проработает добавление в план других крупных активов.
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