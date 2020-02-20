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Агентство "НКР" присвоило банку "Уралсиб" рейтинг "ВВВ+.ru"
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РИА Новости

Агентство "НКР" присвоило банку "Уралсиб" рейтинг "ВВВ+.ru"

17:52 20.02.2020 (обновлено: 18:05 20.02.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"Банк "Уралсиб" подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS
© Фото : предоставлено пресс-службой Банка "УРАЛСИБ"
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) присвоило банку "Уралсиб" кредитный рейтинг "ВВВ+.ru" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Агентство оценивает показатели бизнес-профиля банка как сильные, отражающие высокие позиции "Уралсиба" в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе. Банк также отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.
Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР.
НКР оценивает акционерные риски банка как низкие, поскольку структура собственности достаточно проста и не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учётом санации банка до 2025 года. Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе, отмечается в пресс-релизе.
Председатель правления банка Уралсиб Константин Бобров
24 октября 2019, 18:04
В "Уралсибе" рассказали о влиянии ключевой ставки на кредиты для бизнеса
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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Уралсиб (банк)Новости компаний - Экономика
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