СМИ сообщили, что Турция попросила у США системы Patriot

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Турция запросила у США две ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник в Анкаре.
По данным агентства, Турция просит развернуть Patriot на своей южной границе и "позволить ей свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха".
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.