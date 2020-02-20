СМИ сообщили, что Турция попросила у США системы Patriot

По данным агентства, Турция просит развернуть Patriot на своей южной границе и "позволить ей свободно наказывать любые будущие атаки сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха".

Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.