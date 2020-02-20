Появились кадры огневой поддержки турецкими военными боевиков в Сирии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Центр примирения враждующих сторон показал кадры огневой поддержки турецкими самоходными артиллерийскими установками боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Видеозапись снята с беспилотника. На кадрах видно, как турецкая батарея ведет огонь.
Ранее СМИ сообщили, что Дамаск отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб. По информации журналистов, армии Сирии удалось частично ликвидировать солдат противника. Кроме того, правительственные войска не сдали никакие населенные пункты.
По просьбе Дамаска бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам, что позволило отбить атаки. Анкара прекратила удары после того, как их засекли российские военные и сообщили об этом командованию.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что пока не получил удовлетворяющего его результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные силы продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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