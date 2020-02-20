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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T18:27+0300
https://ria.ru/20200220/1565024113.html
Появились кадры огневой поддержки турецкими военными боевиков в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565024493_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a3689fc376909b7332ac2694ac60fc2a.jpg
РИА Новости

Появились кадры огневой поддержки турецкими военными боевиков в Сирии

17:50 20.02.2020 (обновлено: 18:27 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Центр примирения враждующих сторон показал кадры огневой поддержки турецкими самоходными артиллерийскими установками боевиков в сирийской провинции Идлиб.
Видеозапись снята с беспилотника. На кадрах видно, как турецкая батарея ведет огонь.
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Вчера, 17:52Война в Сирии
СМИ сообщили, что Турция попросила у США системы Patriot
Ранее СМИ сообщили, что Дамаск отражает массированную атаку протурецких подразделений в районе деревни Нейраб. По информации журналистов, армии Сирии удалось частично ликвидировать солдат противника. Кроме того, правительственные войска не сдали никакие населенные пункты.
По просьбе Дамаска бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам, что позволило отбить атаки. Анкара прекратила удары после того, как их засекли российские военные и сообщили об этом командованию.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что пока не получил удовлетворяющего его результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные силы продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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777221908
Обсудить 16
Война в СирииТурцияЦентр примирения враждующих сторон в СирииСу-24СирияРоссияИдлиб (мухафаза)
Популярные комментарии
Турция враждебное государство. Как с ним Россия уживается - ума не приложу! Нашему МИДу нужно памятник поставить везде где только можно!
20 февраля, 19:02
KsKapu sta
2710002
У России дроны только летаю, А у американцев они летают и стреляют.
20 февраля, 18:42
Vladimir Chawla
2100221
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