Москалькова рассказала о проблемах ВИЧ-инфицированных заключенных

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обращений по ВИЧ стало меньше, но это не значит, что проблема ушла, особенно остро она стоит для заключённых, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Обращений стало меньше по ВИЧ-больным, но это не значит, что проблема ушла, тем более что многие стесняются", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов, которые в связи с выходом фильма журналиста и блогера Юрия Дудя попросили омбудсмена рассказать о ситуации с правами ВИЧ-инфицированных граждан.
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Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За шесть дней его посмотрели более 13 миллионов человек. Фильм включает в себя серию интервью с ВИЧ-положительными россиянами, экспертами и специалистами СПИД-центров.
Проблема, как отметила омбудсмен, остаётся огромной, особенно для тех, кто попадает в места лишения свободы. "В местах лишения свободы их не должны отселять в отдельные камеры. А тех, кто с ними сидит, они изолируются от них, чем, конечно, причиняют им нравственные страдания тем, что дистанцируются и порой даже унижают. Нужно вернуться к социализации этих людей... к вопросам оказания им медицинской помощи", - отметила Москалькова.
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