Москалькова рассказала о проблемах ВИЧ-инфицированных заключенных

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обращений по Обращений по ВИЧ стало меньше, но это не значит, что проблема ушла, особенно остро она стоит для заключённых, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

"Обращений стало меньше по ВИЧ-больным, но это не значит, что проблема ушла, тем более что многие стесняются", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов, которые в связи с выходом фильма журналиста и блогера Юрия Дудя попросили омбудсмена рассказать о ситуации с правами ВИЧ-инфицированных граждан.

Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За шесть дней его посмотрели более 13 миллионов человек. Фильм включает в себя серию интервью с ВИЧ-положительными россиянами, экспертами и специалистами СПИД-центров.